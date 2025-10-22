La notte degli Angeli Voci di pace Cinque corali alla festa di Tutti i Santi al teatro President

"La notte degli Angeli. Voci di pace" è il titolo della serata in programma sabato 1° novembre alle ore 20,30 al teatro President in via Manfredi 30 a Piacenza. L’iniziativa vedrà protagoniste alcune corali: il Coro della Scuola Giovanni Paolo II diretto da Susan Bortolotti, il Coro delle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

