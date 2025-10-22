La norma sull’assistenza scolastica ai bambini disabili in classe è alle ultime battute

Circa sessantamila assistenti all'autonomia e alla comunicazione guardano con attenzione ai lavori del Parlamento sperando nella propria stabilizzazione professionale. Il cantiere infatti è ancora aperto, ma in Senato è alle battute finali un Disegno di Legge per trasformare il ruolo del cosiddetto assistente alla persona in una figura di professionista socio-educativo consentendo a Regioni e Comuni di assumere questo personale con contratto a tempo indeterminato attraverso concorso pubblico per titoli ed esami. Ad oggi, infatti, gli insegnanti di sostegno che hanno una funzione didattica per il disabile e l'intera classe sono stipendiati dallo Stato.

