La NIAF un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti
Sabato 18 ottobre si è tenuta a Washington D.C. la cinquantesima edizione del gala della NIAF: National Italian American Foundation. La Niaf da sempre promuove la conservazione del patrimonio culturale italiano. Con le sue iniziative mira da sempre a rafforzare i legami tra Stati Uniti e Italia, per esempio mediante l’erogazione di borse di studio. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
