La New Balance più amata da TikTok è stata perfezionata da Junya Watanabe

Gqitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Presentata in anteprima alla Paris Fashion Week lo scorso gennaio, la Junya Watanabe x New Balance 471 è finalmente arrivata e questa collaborazione è quanto di più vicino alla perfezione si possa ottenere. Il designer giapponese e New Balance collaborano ormai da 13 anni. In questo periodo, Watanabe ha reinterpretato di tutto, dalle 1906L snoafer alle 650 da basket, tutte rivisitate con il suo inconfondibile stile monocromatico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

