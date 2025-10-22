La New Balance più amata da TikTok è stata perfezionata da Junya Watanabe

Presentata in anteprima alla Paris Fashion Week lo scorso gennaio, la Junya Watanabe x New Balance 471 è finalmente arrivata e questa collaborazione è quanto di più vicino alla perfezione si possa ottenere. Il designer giapponese e New Balance collaborano ormai da 13 anni. In questo periodo, Watanabe ha reinterpretato di tutto, dalle 1906L snoafer alle 650 da basket, tutte rivisitate con il suo inconfondibile stile monocromatico.

