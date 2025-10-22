La nascita della storia dell’arte illustrata alla biblioteca del Seminario
Secondo incontro del ciclo "La nascita della storia dell’arte illustrata" martedì 28 ottobre alle 17.30 presso la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine, viale Ungheria 18 o via Ellero 3 con "Leopoldo Cicognara, la Storia della Scultura e il mito di Amore e Psiche tra testo e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
