Stasera alle 21 al teatro Comunale, in occasione della 17esima Edizione dela serata benefica ‘Un Angelo di nome Giulia’, Elio e le Storie Tese offriranno al pubblico un’esibizione di grande qualità, ironia e originalità. Occasione per continuare a sostenere i progetti di Psico-oncologia pediatrica e cure palliative pediatriche dell’ Associazione Giulia. È Faso, bassista del gruppo, che parla di musica ed emozioni. Faso, come nasce il vostro coinvolgimento nell’evento? "Siamo sempre molto sensibili a queste iniziative. Quando c’è qualcuno che si impegna davvero, che investe tempo, energia e cuore per aiutare chi ha bisogno, per noi è un grande sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La musica è energia e solidarietà. Bambini, tenete duro. Noi ci siamo"