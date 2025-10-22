La musica è energia e solidarietà Bambini tenete duro Noi ci siamo
Stasera alle 21 al teatro Comunale, in occasione della 17esima Edizione dela serata benefica ‘Un Angelo di nome Giulia’, Elio e le Storie Tese offriranno al pubblico un’esibizione di grande qualità, ironia e originalità. Occasione per continuare a sostenere i progetti di Psico-oncologia pediatrica e cure palliative pediatriche dell’ Associazione Giulia. È Faso, bassista del gruppo, che parla di musica ed emozioni. Faso, come nasce il vostro coinvolgimento nell’evento? "Siamo sempre molto sensibili a queste iniziative. Quando c’è qualcuno che si impegna davvero, che investe tempo, energia e cuore per aiutare chi ha bisogno, per noi è un grande sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La musica accende Le Zagare! Domenica 26 ottobre alle 18:00 arriva il Music Fest Veladorover: energia, ritmo e divertimento ti aspettano al Parco Commerciale Le Zagare! Preparati a vivere una serata indimenticabile! #LeZagare #MusicFest #Veladoro - facebook.com Vai su Facebook
’L’energia della musica’ spiegata in modo green - In occasione della ’Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, che cade domenica, il gruppo Hera, dedica alle scuole primarie il primo ‘evento green’ nell’ambito ... Segnala msn.com