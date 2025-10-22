Caserta, 22 ott. (AdnkronosLabitalia) - La mozzarella di bufala campana Dop è considerata il cibo romantico per eccellenza dai consumatori europei, capace di renderli felici al primo morso, e la sua audience digitale raggiunge 37 milioni di utenti. È quanto emerge dalle ricerche di Nomisma e Arcadia, presentate oggi nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta, nel corso dell'evento 'Mozzarella di bufala campana Dop, la sfida europea'. Nomisma ha realizzato uno studio su cinquemila consumatori in cinque Paesi europei, illustrato da Denis Pantini, responsabile Agrifood Nomisma: “Al centro dell'analisi - ha spiegato - abbiamo inserito tre macro-temi: notorietà, percezione e comportamenti di consumo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La mozzarella di bufala campana Dop raggiunge un pubblico digitale di 37 milioni di utenti