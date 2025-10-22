La morte di Jennifer | Condanna a tre anni pena troppo lieve

"È una pena troppo leggera, chiediamo alla Procura di valutare l’impugnazione della sentenza di condanna a 3 anni di Massimo Fusi per omicidio stradale ". In sintesi è la richiesta avanzata alla Procura di Lecco dal legale dei familiari di Jennifer Alcani (foto), avvocato Marcello Perillo. Una memoria di 20 pagine, in cui vengono ricostruiti i fatti e al termine il legale della parte offesa, assiste tutti i familiari della vittima, chiede alla Procura di valutare il ricorso in Appello alla sentenza del gup Gianluca Piantadosi del 10 settembre scorso. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Possenti, ha chiesto e ottenuto l’abbreviato con uno sconto di pena per Fusi e durante l’udienza preliminare il pm Chiara Di Francesco aveva chiesto 3 anni e 8 mesi di condanna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

