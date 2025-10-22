La morte di Jennifer | Condanna a tre anni pena troppo lieve
"È una pena troppo leggera, chiediamo alla Procura di valutare l’impugnazione della sentenza di condanna a 3 anni di Massimo Fusi per omicidio stradale ". In sintesi è la richiesta avanzata alla Procura di Lecco dal legale dei familiari di Jennifer Alcani (foto), avvocato Marcello Perillo. Una memoria di 20 pagine, in cui vengono ricostruiti i fatti e al termine il legale della parte offesa, assiste tutti i familiari della vittima, chiede alla Procura di valutare il ricorso in Appello alla sentenza del gup Gianluca Piantadosi del 10 settembre scorso. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Possenti, ha chiesto e ottenuto l’abbreviato con uno sconto di pena per Fusi e durante l’udienza preliminare il pm Chiara Di Francesco aveva chiesto 3 anni e 8 mesi di condanna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CORDOGLIO PER LA MORTE DEL GIOVANE BELJDI SEFERI A SEGUITO DI UN INCIDENTE L'amministrazione comunale matelicese guidata dal sindaco Denis Cingolani esprime profondo cordoglio per la morte del giovane Beljdi Seferi, venuto a mancare i - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Jennifer: "Condanna a tre anni pena troppo lieve" - "È una pena troppo leggera, chiediamo alla Procura di valutare l’impugnazione della sentenza di condanna a 3 anni di ... ilgiorno.it scrive
Jennifer Alcani morì a 13 anni nello schianto di Abbadia Lariana. Condannato a tre anni il 23enne alla guida: non ha mai chiesto scusa - È la condanna inflitta a Massimo Fusi, 23enne, lecchese, per l’incidente stradale costato la vita a Jennifer Alcani, 13 anni. Segnala ilgiorno.it