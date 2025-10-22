La ministra Roccella | Aiuti contro la denatalità in manovra le cause sono culturali
Roma, 22 ottobre 2025 – L’inverno demografico italiano non accenna a finire: anche gli ultimi dati dell’Istat su 2024 e 2025 sono drammatici. È una strada senza ritorno? “I nuovi dati sulla denatalità non sorprendono. La demografia ha dinamiche lunghe e persistenti. Si può, anzi si deve lavorare per invertire la tendenza, e lo stiamo facendo – avvisa Eugenia Roccella, ministra della Famiglia e delle Pari opportunità –. Ma quando la spirale si avvita per lungo tempo – e in Italia il calo demografico è iniziato da decenni – diminuiscono le donne in età fertile, e dunque il percorso di risalita non è breve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
