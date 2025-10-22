La mia foto nuda? Un discografico e un giornalista hanno fatto i commenti che mi hanno dato più fastidio Il successo? Rende soli | parla Arisa

Nel suo nuovo brano, Nuvole, parla di una donna in fuga da una relazione tossica e a Repubblica ha spiegato che non è del tutto autobiografica: “È nata durante la pandemia – certe mie canzoni sono come alcune piante, a cui serve tempo per germogliare – leggendo i quotidiani: si parlava di una relazione tossica, una delle troppe che, purtroppo, finiscono male. Io ne ho vissute, per fortuna senza sfociare nella violenza fisica, ma mi sono documentata. Ho letto Donne che corrono coi lupi e Donne che amano troppo, ho fatto telefonate, discussioni, altre letture”. Arisa ha capito che è “un problema di molte, e tante purtroppo – come dico nel pezzo – non vedono via d’uscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

