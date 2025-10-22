La mia collega per sposarsi ha chiesto le ferie ma le avevo chieste prima io Non cambiarò i miei piani Ora lei è furiosa con me | il dilemma su Reddit

Quando manca la solidarietà a lavoro, ma anche una certa flessibilità su turni e ferie, si creano delle fratture nei rapporti umani. È la storia di una lavoratrice che si è ritrovata addosso la furia di una futura sposina. La protagonista di questa storia ha raccontato su Reddit di aver fatto la sua richiesta di ferie, regolarmente presentata al datore di lavoro mesi prima, e di non voler cedere il posto alla futura sposa che ha chiesto un giorno libero per il matrimonio. L’impiegata 31enne ha spiegato che gestisce un chiosco di caffè in un negozio insieme alla sua assistente, che ha chiamato col il nome fittizio di Betty per la privacy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia collega per sposarsi ha chiesto le ferie, ma le avevo chieste prima io. Non cambiarò i miei piani. Ora lei è furiosa con me”: il dilemma su Reddit

