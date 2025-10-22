la mezza giornata di panico globale per il blackout ai server di amazon

L’estate di vent’anni fa ripartii da Londra un attimo prima che nel metrò esplodessero bombe. Uno dei pochissimi giornalisti di cui sia mai stata amica commentò: tu se vedi arrivare la notizia ti scansi. Ci tengo sappiate che non è cambiato niente: neanche lunedì ho visto la notizia. Io AWS, che sta per Amazon Web Services, neppure sapevo esistesse. Francamente non mi ero mai fatta domande sui server che reggono il traffico di Amazon, così come non mi faccio domande su come sia economicamente sostenibile che mentre scrivo questo articolo, alle quattro di martedì pomeriggio, io clicchi per ordinare un libro e Amazon me lo faccia arrivare sul pianerottolo, senza sovrapprezzo, meno di ventiquattr’ore dopo, mentre voi questo articolo lo leggete. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

