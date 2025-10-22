La metro 2 si ferma per lavori | ecco quando

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina.In particolare, alcuni treni subiranno limitazioni di percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

