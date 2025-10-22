La Meloni scavalca l’Ue con Trump? Magari

Il capo del governo è accusato di trattare da solo sulle tariffe con il presidente Usa. Non sappiamo se sia vero, ma nel caso sarebbe la strategia giusta. Di certo non fa perdere autorevolezza a Bruxelles, che agli occhi del tycoon non ne ha mai avuta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Meloni scavalca l’Ue con Trump? Magari

Approfondisci con queste news

.@paolomieli: "Meloni, per non farsi scavalcare da Salvini, usa gli stessi toni del leader leghista. Poi le pastarelle a Domenica In fanno insorgere le opposizioni. Ha ragione Schlein che dice: nel giorno della Palestina, la premier non avrebbe dovuto parlare sol - X Vai su X

Provvedimenti da 2 a 6 anni per tifosi coinvolti in episodi di violenza, scavalcamenti e uso di fumogeni durante le partite di Napoli, Pisa e Cremonese - facebook.com Vai su Facebook

Trump attacca l’Onu, Meloni: “Condivido su migrazione e clima”, divergenze su Ucraina - È stato uno dei passaggi più aspri dell’atteso discorso di Donald Trump all’assemblea delle Nazioni Unite, un intervento durato ben 57 minuti ben oltre i 15 previsti dal regolamento. Come scrive it.euronews.com

Meloni come Trump contro migranti e green, più di Trump contro Putin e Netanyahu - Un duro attacco alla Russia per aver inferto "una ferita profonda al diritto internazionale" e una severa critica a Israele per aver "superato il limite del principio di proporzionalità" nella sua ... Da huffingtonpost.it

Trump all’Assemblea Onu: “Riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas”, Meloni favorevole, ma a due condizioni. Papa: “Può aiutare” - Il segretario generale Guterres apre l'80esima Assemblea generale Onu, a New York. Si legge su fanpage.it