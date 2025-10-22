La mamma di Pamela Genini contro le amiche della figlia | Avrebbero dovuto aiutarla invece l’hanno lasciata da sola | VIDEO

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, attacca le amiche della figlia. Intervistata da Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5, la donna ha dichiarato: “Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L’hanno lasciata sola. Queste persone non le conosco, non sono mai venute a casa mia e in questi giorni nessuno mi ha contattato”. La mamma di Pamela, inoltre, ha dichiarato di non essere stata a conoscenza delle violenze subite dalla figlia: “Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La mamma di Pamela Genini contro le amiche della figlia: “Avrebbero dovuto aiutarla, invece l’hanno lasciata da sola” | VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . «Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. L’hanno lasciata sola». A parlare è Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal suo ex compagno Gianluca - facebook.com Vai su Facebook

La mamma di Pamela Genini: «Arrabbiata con le amiche. Se sapevano delle violenze dovevano denunciare» - X Vai su X

Pamela Genini, la mamma contro le amiche della figlia: «Se sapevano delle violenze dovevano denunciare Soncin. L'hanno lasciata sola» - Gianluca Soncin «si è rivelato un mostro» ma le amiche di Pamela «se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto ... Scrive msn.com

Pamela Genini, la mamma contro l'ex fidanzato: «Non sono mai stati insieme, deve ridarci Bianca, la cagnolina di mia figlia è malata» - I genitori di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre, hanno lanciato un appello per riavere indietro la cagnolina della ragazza. Si legge su ilgazzettino.it

Pamela Genini, la mamma Una Smirnova: «Ce la farò per il mio nipotino che sta per nascere». Duemila a Gorla per la fiaccolata contro la violenza - Milano, la madre di Pamela Genini ha incontrato Moira Cucchi, sopravvissuta alle violenze dell'ex marito. Si legge su msn.com