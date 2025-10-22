La mamma di Pamela Genini contro il presunto ex della figlia | Era solo un amico non vuole restituire il cane

Tpi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la 29enne  uccisa  nella sua abitazione a Milano dal compagno  Gianluca Soncin, attacca nuovamente Francesco Dolci, l’uomo che ha affermato di essere l’ex fidanzato della modella e imprenditrice. Intervistata da  Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5, la donna ha dichiarato: “La cagnolina di mia figlia, Bianca, è ancora con Francesco Dolci. Lui si è dichiarato come suo ex fidanzato ma non lo è mai stato, era solo un amico. Sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. 🔗 Leggi su Tpi.it

la mamma di pamela genini contro il presunto ex della figlia era solo un amico non vuole restituire il cane

© Tpi.it - La mamma di Pamela Genini contro il presunto ex della figlia: “Era solo un amico, non vuole restituire il cane”

Contenuti che potrebbero interessarti

mamma pamela genini controPamela Genini, la mamma contro le amiche della figlia: «Se sapevano delle violenze dovevano denunciare Soncin. L'hanno lasciata sola» - Gianluca Soncin «si è rivelato un mostro» ma le amiche di Pamela «se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto ... Segnala msn.com

mamma pamela genini controLa mamma di Pamela contro tutti: ecco perchè oggi sarà ascoltata dal Pm - Giornata chiave per le indagini sulla morte di Pamela Genini. Da milano.cityrumors.it

mamma pamela genini controPamela Genini, la mamma ascoltata dai pm. Dall’attacco alle amiche alla proposta di matrimonio di Gianluca Soncin - Intanto si è dimostrata arrabbiata verso chi sapeva di violenze e soprusi ma non ha denunciato. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mamma Pamela Genini Contro