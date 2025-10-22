La mamma di Pamela Genini contro il presunto ex della figlia | Era solo un amico non vuole restituire il cane

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, attacca nuovamente Francesco Dolci, l’uomo che ha affermato di essere l’ex fidanzato della modella e imprenditrice. Intervistata da Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5, la donna ha dichiarato: “La cagnolina di mia figlia, Bianca, è ancora con Francesco Dolci. Lui si è dichiarato come suo ex fidanzato ma non lo è mai stato, era solo un amico. Sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La mamma di Pamela Genini contro il presunto ex della figlia: “Era solo un amico, non vuole restituire il cane”

