Re Mida in patria, quasi un reduce in Europa. La carriera di Antonio Conte è una storia a due facce: quella del vincente seriale, capace di costruire cicli e conquistare scudetti con una fame ineguagliabile, e quella dell'allenatore a cui le notti europee, per un motivo o per l'altro, restano quasi sempre indigeste. Il clamoroso ko del suo Napoli a Eindhoven non è un incidente, ma l'ultimo capitolo di un romanzo pieno di delusioni, una vera e propria maledizione che si ripete, da Istanbul a oggi. Dove Tutto Ebbe Inizio: il Fango di Istanbul. Per capire il complicato rapporto tra Conte e l'Europa bisogna tornare al dicembre 2013.

La maledizione europea di Conte: dal fango di Istanbul al ko di Eindhoven, tutte le sue disfatte Europee