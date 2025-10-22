La maglia dell’Italia va oltre ranking e Slam | Sinner non ci deluda

La scelta del n.2 al mondo di non partecipare alla fase finale della Coppa Davis risponde a logiche tecniche inoppugnabili. Ma a volte, i colori azzurri contano di più. Anche in uno sport individuale.

