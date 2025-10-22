La madre di Holger Rune polemica | Ci sono troppi tornei obbligatori non c’è il tempo di recuperare

Saranno mesi impegnativi e difficili per Holger Rune. Le lesione al tendine d’Achille, nel corso della semifinale dell’ATP250 di Stoccolma (Svezia), costringerà il forte tennista danese a rimanere lontano dai campi diverso tempo. Si parla addirittura di un anno, prima di poterlo rivedere in campo. Un infortunio molto grave, che riguarda un giocatore prestante fisicamente e di giovane età, essendo un classe 2003. A questo proposito la madre, Aneke Rune, in un’intervista concessa al quotidiano danese B.T., ha espresso tutto il proprio disappunto su come si sviluppi l’attuale sistema tennistico internazionale: “ Ci sono troppi tornei obbligatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

