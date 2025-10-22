La madre di Holger Rune attacca | Ci sono troppi tornei obbligatori non c’è il tempo di recuperare

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno mesi impegnativi e difficili per Holger Rune. Le lesione al tendine d’Achille, nel corso della semifinale dell’ATP250 di Stoccolma (Svezia), costringerà il forte tennista danese a rimanere lontano dai campi diverso tempo. Si parla addirittura di un anno, prima di poterlo rivedere in campo. Un infortunio molto grave, che riguarda un giocatore prestante fisicamente e di giovane età, essendo un classe 2003. A questo proposito la madre, Aneke Rune, in un’intervista concessa al quotidiano danese B.T., ha espresso tutto il proprio disappunto su come si sviluppi l’attuale sistema tennistico internazionale: “ Ci sono troppi tornei obbligatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

la madre di holger rune attacca ci sono troppi tornei obbligatori non c8217232 il tempo di recuperare

© Oasport.it - La madre di Holger Rune attacca: “Ci sono troppi tornei obbligatori, non c’è il tempo di recuperare”

Leggi anche questi approfondimenti

madre holger rune attaccaLa madre di Holger Rune attacca: “Ci sono troppi tornei obbligatori, non c’è il tempo di recuperare” - Le lesione al tendine d'Achille, nel corso della semifinale dell'ATP250 di Stoccolma (Svezia), ... Da oasport.it

madre holger rune attaccaRune si è operato con successo al tendine d’Achille. Intanto sua madre Aneke spara a zero contro l’ATP - L’ex numero 4 del mondo ha subito la rottura del tendine d’Achille pochi giorni fa e dovrà restare lontano dal circuito per un lasso di tempo molto lungo L’intero mondo del tennis è rimasto scioccato ... Lo riporta tennisitaliano.it

madre holger rune attaccaDramma per Holger Rune: l’infortunio è terribile, lungo stop - La scena è rimasta impressa negli occhi di tutti: Holger Rune seduto in panchina, il volto contratto dal dolore, incapace di muovere il piede sinistro. Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Holger Rune Attacca