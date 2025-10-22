La lotta armata è legittima È bufera sul consigliere del Pd | Hamas non è l' Isis
È scoppiata la polemica sulle parole di Alessandro Corti, consigliere comunale del Municipio 7 di Milano, che in un reel pubblicato sui social ha dichiarato " la lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale. Che sia fatta da socialisti o islamisti è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, subito 'islamista, islamista di qua e di là'. Signori, non è la stessa cosa: Hamas non è uguale all'Isis. Punto. Lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti. Ci credo che poi è facile intortarvi, riempirvi di tasse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
