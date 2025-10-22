La Liberazione di Meldola tutti gli eventi dell' 81esimo anniversario
Ottantuno anni fa, il 25 ottobre del 1944, Meldola veniva liberata dall’occupazione nazi-fascista.Per ricordare e celebrare la Liberazione della città, venerdì 24 ottobre, alle ore 20.30, alla Sala “Nella Versari” sarà presentato il libro “80 anni fa: Meldola libera e multietnica”, realizzato dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
