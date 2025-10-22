La lezione recensione del film con Stefano Accorsi e Matilda de Angelis – #RoFF20

La lezione, diretto da Stefano Mordini e scritto da Luca Infascelli e dallo stesso Mordini, è un thriller psicologico ispirato al romanzo di Marco Franzoso. Distribuito da Vision Italia, arriverà in sala il 5 marzo 2026. Nel cast spiccano Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Eugenio Franceschini. Ambientato in una Trieste elegante e ambigua, il film racconta il meccanismo sottile dello stalking, la manipolazione e il fragile confine tra verità, percezione e potere emotivo. Il caso Walder e l’avvocata Elisabetta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

«La lezione», il romanzo dello scrittore padovano Marco Franzoso diventa un film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - È La Lezione (Mondadori), che uscirà al cinema mantenendo lo stesso titolo e con attori protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it