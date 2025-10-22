La Lezione | il nuovo film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis oggi a Roma

E' stato presentato oggi alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, La Lezione di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Interpreti del film accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri. La sceneggiatura è firmata da Stefano Mordini e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Luigi Martinucci, il montaggio di Davide Minotti, la scenografia di Isabella Angelini e i costumi di Giovanni Schiera. La Lezione è tratto dall'omonimo romanzo di Marco Franzoso, edito da Mondadori.

