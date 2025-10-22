La Lezione | il nuovo film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis oggi a Roma

Nerdpool.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato presentato oggi alla  20ª edizione della Festa del Cinema di Roma  nella sezione  Grand Public, La Lezione  di  Stefano Mordini  con   Matilda De Angelis  e  Stefano Accorsi. Interpreti del film accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi,  Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri. La sceneggiatura è firmata da  Stefano Mordini  e  Luca Infascelli. La fotografia è a cura di  Luigi Martinucci, il montaggio di  Davide Minotti, la scenografia di  Isabella Angelini  e i costumi di  Giovanni Schiera.  La Lezione  è tratto dall’omonimo romanzo di  Marco Franzoso, edito da Mondadori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

la lezione il nuovo film con stefano accorsi e matilda de angelis oggi a roma

© Nerdpool.it - “La Lezione”: il nuovo film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis oggi a Roma

Approfondisci con queste news

lezione nuovo film stefanoRoFF 20 – La Lezione. Incontro con Stefano Mordini, Matilda De Angelis e Stefano Accorsi - Il regista Stefano Mordini e il cast de La Lezione incontrano la stampa e riflettono sui meccanismi della violenza domestica ... sentieriselvaggi.it scrive

lezione nuovo film stefanoLa lezione, recensione del film con Stefano Accorsi e Matilda de Angelis – #RoFF20 - La lezione di Stefano Mordini, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, è un thriller psicologico su amore, potere e manipolazione. Segnala cinefilos.it

lezione nuovo film stefanoOggi alla “Festa del cinema” di Roma il nuovo film di Mordini in uscita a marzo - Viene presentato oggi alla 20ª edizione della “Festa del cinema” di Roma, nella sezione “Grand public”, La lezione del ravennate Stefano Mordini con ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Lezione Nuovo Film Stefano