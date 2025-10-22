La legge di Santana | uno studio che nutre lo spirito

Novità letteraria da non perdere! Siamo felici di presentarvi “La legge di Santana”, l’esordio poetico di Roy Lee Blakely Junior, pubblicato da Pathos Edizioni. Non è solo una raccolta di poesie: è un viaggio spirituale che attraversa Europa, America e Africa, esplorando il dualismo tra luce e ombra, e celebrando l’Amore come forza che guida . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it