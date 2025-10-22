La Lega prova a ridimensionare il generale Vannacci e i suoi seguaci | la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

Basta personalismi e richiami all’amarcord del ventennio. Gli elettori della Lega non vogliono Vannacci Il vento della disfatta soffia da sud. In Toscana, la Lega precipita sotto il 5%, lasciandosi alle spalle solo l’odore acre di frittelle bruciate e vessilli caduti. Un risultato disastroso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Lega prova a "ridimensionare" il generale Vannacci e i suoi seguaci: la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

