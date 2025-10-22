La Lega prova a ridimensionare il generale Vannacci e i suoi seguaci | la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

Basta personalismi e richiami al passato. Dalla Lega potrebbe arrivare il ridimensionamento del ruolo del generale Vannacci, che nel frattempo si trova a Strasburgo "per impegni di lavoro" Il vento della disfatta soffia da sud. In Toscana, la Lega precipita sotto il 5%, lasciandosi alle spall. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Lega prova a "ridimensionare" il generale Vannacci e i suoi seguaci: la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

Vannacci lo spacca Lega alla prova di Pontida - Soprattutto in Lombardia, dove l’insofferenza nei confronti dell’ex generale si taglia con il coltello. Secondo lettera43.it

"Voglio vannaccizzare la Lega". Polemica sul generale, ma Salvini: "È un valore aggiunto" - su una vannaccizzazione della Lega, le polemiche interne sono arrivate e non sono state leggere. Scrive ilgiornale.it

Lega, Salvini prova a frenare i malumori: «Stop alle polemiche, Vannacci valore aggiunto» - Il segretario del Carroccio getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni di Fontana e Centinaio sull’ex generale: «Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo a queste cose». Da lettera43.it