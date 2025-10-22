La Lega prova a ridimensionare il generale Vannacci e i suoi seguaci | la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

22 ott 2025

Basta personalismi e richiami al passato. Dalla Lega potrebbe arrivare il ridimensionamento del ruolo del generale Vannacci, che nel frattempo si trova a Strasburgo "per impegni di lavoro" Il vento della disfatta soffia da sud. In Toscana, la Lega precipita sotto il 5%, lasciandosi alle spall. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la lega prova a ridimensionare il generale vannacci e i suoi seguaci la linea la detta matteo salvini e non si cambia

La Lega prova a "ridimensionare" il generale Vannacci e i suoi seguaci: la linea la detta Matteo Salvini e non si cambia

