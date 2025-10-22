La Lega alza il pressing sulle banche | Chiederemo un miliardo in più

Laverita.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio di Borghi: «E se si lamentano raddoppiamo l’importo. Vigileremo perché neanche un centesimo venga scaricato sui clienti». Altolà di Tajani: «Se resta l’aumento sugli affitti brevi non votiamo la manovra». 🔗 Leggi su Laverita.info

