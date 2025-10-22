La Juve tiene testa al Real ma alla fine va ko | Atalanta bloccata dallo Slavia

La squadra di Tudor spreca tanto ed è condannata dalla rete di Bellingham. Juric fa solo 0-0 contro i cechi A Madrid, la Juve subisce la seconda sconfitta consecutiva in appena tre giorni. Ma al ‘Bernabeu’, i bianconeri giocano alla pari della squadra di Xabi Alonso, sprecando però diverse occasioni da gol. L’ultimissima, clamorosa, con Openda nel finale. La Juve tiene testa al Real, ma alla fine va ko (LaPresse) – Calciomercato.it Alle ‘Merengues’ basta la rete di Bellingham al quarto d’ora della ripresa – fa quasi tutto Vinicius, con l’inglese che deve solo depositare in rete il pallone – per prendersi i tre punti e raggiungere in vetta alla classifica, a punteggio pieno, PSG, Inter, Bayern e Arsenal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

