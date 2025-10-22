La guerra contro il passato
“La negazione del passato, in apparenza ottimistica e progressista, rivela – a un esame più approfondito – la disperazione di una società incapace di affrontare il futuro”. E’ quanto scrisse lo storico americano Christopher Lasch nell’introduzione de La cultura del narcisismo (1979). Anche se non viene menzionato nel testo, di Frank Furedi ne riprende, ne aggiorna e ne esacerba, se possibile, i moniti. Lasch aveva visto, quasi mezzo secolo fa, quanto stava già accadendo al passato, alla storia, al tema della tradizione e alla sua influenza sul presente. Il sociologo di origini ungheresi prosegue l’analisi mostrando quanto il processo al passato e alla storia iniziato decenni fa sia andato avanti e abbia portato il mondo occidentale a una guerra dichiarata contro se stesso, le sue radici, la sua cultura (plurale). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
