La Groenlandia sta cambiando forma per effetto del surriscaldamento terrestre

Copenaghen, 22 ottobre 2025 – Secondo una nuova ricerca condotta dalla Technical University of Denmark, la Groenlandia non è più immobile come una volta. L’isola si sta spostando di circa due centimetri all’anno verso nord-ovest, ma non solo: subisce anche tensioni, compressioni e torsioni che ne stanno modificando la forma e le dimensioni. In altre parole, la seconda isola più grande del mondo sta lentamente cambiando configurazione sotto i nostri occhi. O, meglio, sotto quelli dei satelliti che la inquadrano dallo spazio. Le due cause della trasformazione. Alla base della modificazione della Groenlandia ci sono due principali fattori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Groenlandia sta cambiando forma per effetto del surriscaldamento terrestre

News recenti che potrebbero piacerti

? #ClimateChange #Groenlandia #Scienza #FuturoSostenibile - X Vai su X

Buongiorno a tutti, cambio di rotta del tempo in terza decade di ottobre, alta pressione che si posiziona verso la Groenlandia, ed apertura della porta atlantica, ritorno delle piogge prima al nord e poi sul resto del Paese. - facebook.com Vai su Facebook

La Groenlandia sta cambiando forma per effetto del surriscaldamento terrestre - Una recente ricerca ha appurato che l’isola appartenente alla Danimarca si sta spostando verso nord- Come scrive quotidiano.net

La Groenlandia si muove: il ghiaccio che si scioglie sta cambiando la forma dell’isola - 000 anni di evoluzione geologica, il team ha potuto mappare con grande precisione come la Groenlandia stia cambiando forma sotto i nostri occhi. Si legge su hdblog.it

La Groenlandia si sta restringendo e spostando verso nord-ovest a causa dello scioglimento del ghiaccio - La Groenlandia non è un blocco statico e immobile di roccia e ghiaccio. msn.com scrive