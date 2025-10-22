La Gran Bretagna di Starmer si è avviata verso il declino strutturale
Un paio di settimane fa, sfogliando il Telegraph, storico giornale conservatore inglese, c’era una vignetta di Matt, il più famoso illustratore politico della Gran Bretagna, che prendeva in giro il congresso dei Laburisti, che sembrava il congresso di ReformUK. L’appuntamento annuale della sinistra inglese, che da un anno e mezzo governa il paese, è stato totalmente monopolizzato da Nigel Farage: d’altronde il suo partito è, ormai da mesi, il primo del paese e in costante ascesa nei sondaggi. Qualche giorno dopo, a Manchester, reduce dallo scioccante attentato islamico contro la sinagoga della città, a una cena organizzata al Midland Hotel dall’imprenditore Maurizio Bragagni, l’italiano più rispettato dai Tory, a tavola sedeva una grossa fetta del partito, riunito per il suo congresso: anche lì su tutti i discorsi di Priti Patel, Gavin Williamson e Lord Johnson of Lainston aleggiava il fantasma di Farage. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
