La giustizia colombiana annulla la condanna dell’ex presidente Álvaro Uribe
Il 21 ottobre la giustizia colombiana ha assolto in appello l’ex presidente Álvaro Uribe dall’accusa di aver esercitato pressioni su dei testimoni per nascondere i legami con gruppi paramilitari d’estrema destra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altre letture consigliate
Una giovane donna segnata dal passato, pronta a trasformare la vendetta in giustizia. Zoe Saldana vi aspetta in "Colombiana", oggi in prima serata su #Italia1 - facebook.com Vai su Facebook
La giustizia colombiana annulla la condanna dell’ex presidente Álvaro Uribe - Il 21 ottobre la giustizia colombiana ha assolto in appello l’ex presidente Álvaro Uribe dall’accusa di aver esercitato pressioni su dei testimoni per nascondere i legami con gruppi paramilitari d’est ... Si legge su internazionale.it
Colombia, annullata in appello condanna ex presidente Uribe - 2010) accogliendo un ricorso della difesa contro la condanna a 12 anni di carcere per frode processuale ... Scrive ansa.it