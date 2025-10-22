La giustizia colombiana annulla la condanna dell’ex presidente Álvaro Uribe

Internazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre la giustizia colombiana ha assolto in appello l’ex presidente Álvaro Uribe dall’accusa di aver esercitato pressioni su dei testimoni per nascondere i legami con gruppi paramilitari d’estrema destra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

