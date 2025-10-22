G lamour capitale. Tra grandi nomi internazionali e star nostrane, il più importante appuntamento cinematografico della stagione procede a gonfie vele. Anche dal punto di vista stilistico. Alla Festa del Cinema di Roma, Luisa Ranieri è infatti solo l’ultima celeb in ordine di tempo a guadagnarsi il titolo di meglio vestita. Jennifer Lawrence romantica in Dior alla Festa del Cinema di Roma X Sul red carpet dell’ Auditorium Parco della Musica si alternano per lo più outfit total black e mise essenziali. Luisa Ranieri, così come le colleghe Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, si fanno invece portavoci di un’eleganza contemporanea, ricercata e sofisticata, da replicare subito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La giacca sartoriale è l'indiscussa protagonista sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Tra gonne preziose, abiti lingerie e smoking rivisitati