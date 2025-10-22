La Germania sta crollando e l’UE ha contribuito a spingerla nel precipizio

Imolaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania crolla e non è stata la Russia. Sono stati i leader a Bruxelles e Berlino, che marciano al ritmo dei tamburi di Davos. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

la germania sta crollando e l8217ue ha contribuito a spingerla nel precipizio

© Imolaoggi.it - La Germania sta crollando e l’UE ha contribuito a spingerla nel precipizio

Contenuti che potrebbero interessarti

Germania, crollo della produzione industriale: "Tornati ai livelli di 20 anni fa" - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz deve fare i conti con il più grave calo della produzione industriale in Germania dal 2005. Secondo affaritaliani.it

Germania, risultato storico di AfD e crollo dei Verdi in Renania - Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha triplicato il suo punteggio alle elezioni locali nella regione industriale della Renania Settentrionale- Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Sta Crollando L8217ue