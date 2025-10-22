La gaffe del consigliere Pd che paragona Polizia Locale e infermieri poi le scuse

"La Polizia Locale, che è alle dipendenze del sindaco, è un corpo civile. Vuol dire che non ha seguito una scuola come quella dei corpi delle forze armate. . Se sevo essere operato di appendicite voglio un medico laureato, non mi va bene che ci sia un infermiere a togliere l'appendicite. E. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

La parola di Pietro è “cortigiana”. Landini la usa contro la Meloni, ma il vocabolario dice altro. Nel nuovo episodio del podcast di Libero Quotidiano, Pietro Senaldi smonta la gaffe e il silenzio della sinistra: quando l’insulto arriva da casa loro, l’indignazione sco - facebook.com Vai su Facebook

Il consigliere federale e il ministro russo si sono incontrati a New York per discutere della situazione in Ucraina: incuriosisce la reazione di Lavrov a una battuta di Cassis - X Vai su X

Genova, consigliere comunale Pd attacca FdI in Aula: “Vi abbiamo già appesi una volta”. Poi le scuse - Bagarre in Consiglio comunale a Genova dove oggi il centrodestra ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. Lo riporta fanpage.it

Genova, l'odio del consigliere della Salis contro FdI: "Vi abbiamo già appesi una volta" - Scoppia la bagarre (e la polemica) al Consiglio comunale di Genova dopo che il centrodestra di Palazzo Tursi ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l'attivista statunitense ... Come scrive ilgiornale.it

“Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”: caos a Genova per la frase del consigliere Pd a FdI. Poi le scuse - La bagarre in Aula è iniziata dopo la richiesta, da parte dell’opposizione di centrodestra, di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, ... Da ilfattoquotidiano.it