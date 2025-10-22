La fuga in spiaggia per evitare un controllo Cocaina gettata in mare
Fugge in spiaggia per evitare i controlli e getta in mare la cocaina. Ma nonostante tutto è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto a Nettuno un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine.Tutto è iniziato nel corso di un normale posto di blocco quando i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Fuga d’autunno al mare ? L’autunno è arrivato, ma qui al mare le giornate sono ancora calde e luminose, perfette per godersi il sole senza la folla estiva. Ti aspettiamo con tante piazzole a disposizione a due passi dal centro storico di #caorle, dalla - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, fuga dagli ombrelloni: «In spiaggia dopo le 17 e mancano le famiglie» - A Pesaro, dove la clientela stagionale rappresenta una buona fetta delle presenze, gli anticipi sono già ... Segnala corriereadriatico.it