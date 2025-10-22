La fuga in spiaggia per evitare un controllo Cocaina gettata in mare

Fugge in spiaggia per evitare i controlli e getta in mare la cocaina. Ma nonostante tutto è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto a Nettuno un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine.Tutto è iniziato nel corso di un normale posto di blocco quando i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

