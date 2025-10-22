La forza di una donna anticipazioni al 1° novembre | Bahar affronta Ceyda

La forza di una donna, anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre. Bahar affronta Ceyda per averla lasciata sola durante il colloquio. Bahar affronta Ceyda, chiedendole spiegazioni per averla lasciata sola durante il colloquio di lavoro. Ceyda, con sincerità, le confessa che Emre è il padre di Arda e il suo primo e unico amore. . 🔗 Leggi su 2anews.it

