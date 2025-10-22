La forza di una donna anticipazioni 23 ottobre | Hatice trova un indizio su Sirin
La soap turca torna anche giovedì su Canale 5 alle ore 16.00. Stando alle anticipazioni, dopo la paura per i bambini in casa Çe?meli esplode un nuovo problema. Il peggio sembra passato per Bahar: i suoi figli, Nisan e Doruk, sono di nuovo al sicuro, ma la tregua dura un attimo. Un ritrovamento di Hatice tra le cose di Sirin, infatti, fa saltare i vecchi equilibri e prepara un confronto senza filtri tra le due donne. Qui il ripasso e le anticipazioni per arrivare pronti all'episodio di giovedì 23 ottobre de La forza di una donna, come sempre su Canale 5 alle 16.00. Riassunto delle puntate precedenti: il rapimento di Nisan e Doruk Su mandato di Suat, Munir ha intimidito e messo sotto pressione Bahar mostrandole un filmato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
