Prima Nicola Pietrangeli, poi le critiche (con gaffe) di Bruno Vespa. Adesso anche il Codacons si schiera contro Jannik Sinner dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis. Ma la richiesta è una follia: “Il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista”. Come se un no alla Coppa Davis – dopo averne vinte due consecutive tra il 2023 e il 2024 – cancellasse tutti i successi ottenuti dall’azzurro negli ultimi due anni, per i quali ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima a cui si può aspirare. Una richiesta surreale quella del Codacons, che dovrebbe in teoria occuparsi della tutela dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La folle richiesta del Codacons: “Togliete tutte le onorificenze e i riconoscimenti a Sinner dopo il suo no alla Coppa Davis”