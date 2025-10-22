La folle richiesta del Codacons | Togliete tutte le onorificenze e i riconoscimenti a Sinner dopo il suo no alla Coppa Davis
Prima Nicola Pietrangeli, poi le critiche (con gaffe) di Bruno Vespa. Adesso anche il Codacons si schiera contro Jannik Sinner dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis. Ma la richiesta è una follia: “Il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista”. Come se un no alla Coppa Davis – dopo averne vinte due consecutive tra il 2023 e il 2024 – cancellasse tutti i successi ottenuti dall’azzurro negli ultimi due anni, per i quali ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima a cui si può aspirare. Una richiesta surreale quella del Codacons, che dovrebbe in teoria occuparsi della tutela dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Top ten dei best moment di SuperSimo (+ la sigla più richiesta) #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook