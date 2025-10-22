La Fisi Federazione italiana sport invernali si trasferisce in una palazzina Aler

La Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) traslocherà in via Andrea Costa 20 a Milano (zona Loreto) in uno stabile di Aler, che verrà riqualificato con 3 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia. Lo prevede una delibera di giunta approvata mercoledì 22 ottobre su proposta di Paolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

FISI - Federazione Italiana Sport Invernali. Il Media Day FISI al MIND di Milano ha ufficialmente inaugurato la stagione invernale 2025/26. Un momento di incontro e racconto che ha riunito i campioni degli sport invernali azzurri, pronti a condividere emozioni

Presenta a #Milano la stagione della #Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali.

MILANO, NUOVA SEDE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) NELL’EDIFICIO ALER DI VIA COSTA. ASSESSORE FRANCO: 3 MILIONI DI EURO PER LA ... - Prende forma il progetto di riqualificazione dello stabile di via Andrea Costa 20 a Milano: Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro a favore di A ... mi-lorenteggio.com scrive

Presenta a Milano la stagione della Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali - A Rho Fiera atleti e dirigenti sul palco per introdurre la nuova stagione, che culminerà con le Olimpiadi di Milano- Lo riporta rtl.it

