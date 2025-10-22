Immagina partecipare a un concorso, essere dichiarata finalista ma poi scoprire che c’è stato un errore, tutto in pochi secondi e in diretta. È accaduto a Isamar Herrer, una delle partecipanti al concorso Miss Grand International. La ragazza, rappresentante di Panama, era sul palco assieme alle altre concorrenti quando ha sentito fare il suo nome e ha cominciato ad avvicinarsi al centro palco. Arrivata davanti alla pedana dove erano radunate le già annunciate finaliste, Herrera si è messa in posa ma proprio in quel momento il conduttore Matthew Deane ha interrotto il sogno: “Aaah, vi chiedo scusa, ho annunciato Miss Grand Paraguay e non Miss Panama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La finalista è Miss Panama!”: la ragazza felice raggiunge la pedana ma poco dopo il suo sogno s’infrange. Ecco cosa accade – VIDEO