La figlia di Vittorio Sgarbi Evelina querela i medici del Gemelli per falso
Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, ha querelato per falso i medici del policlinico Gemelli di Roma. Il legale di famiglia ha fatto sapere che la decisione di ricorrere alle vie legali è scaturita dalla necessità di fare chiarezza sulla modalità in cui è stata registrata la firma di Sgarbi nel momento del suo ingresso in ospedale in occasione del ricovero dei mesi scorsi per depressione e conseguente “malnutrizione grave”. Sgarbi è stato ricoverato l’8 maggio 2025 per una “depressione maggiore” che h a provocato come conseguenza anche una “malnutrizione grave”, hanno certificato i medici. Secondo la figlia, al momento dell’ingresso in ospedale, sarebbe stata falsificata la firma del critico sul modulo per il consenso del trattamento dei dati personali, secondo il quale Sgarbi aveva autorizzato i sanitari a fornire informazioni sul suo stato di salute solo alla compagna Sabrina Colle, senza indicare altre persone, neppure la figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
