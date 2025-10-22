La figlia di Sgarbi querela i medici del Policlinico Gemelli

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha querelato i medici del policlinico Gemelli di Roma per falso. Lo ha reso noto il suo legale. Motivo della querela le modalità con cui i sanitari avrebbero registrato la firma del critico d’arte al momento del suo ricovero, avvenuto l’8 maggio per una grave depressione che aveva provocato anche uno stato di «malnutrizione grave». Secondo la figlia di Vittorio Sgarbi, all’ingresso in ospedale sarebbe stata falsificata la firma dell’ex sottosegretario sul modulo per il consenso del trattamento dei dati personali, in modo da autorizzare i medici a fornire informazioni sul suo stato di salute solo alla compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

