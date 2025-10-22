La figlia di Sgarbi querela i medici del Policlinico Gemelli
Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha querelato i medici del policlinico Gemelli di Roma per falso. Lo ha reso noto il suo legale. Motivo della querela le modalità con cui i sanitari avrebbero registrato la firma del critico d’arte al momento del suo ricovero, avvenuto l’8 maggio per una grave depressione che aveva provocato anche uno stato di «malnutrizione grave». Secondo la figlia di Vittorio Sgarbi, all’ingresso in ospedale sarebbe stata falsificata la firma dell’ex sottosegretario sul modulo per il consenso del trattamento dei dati personali, in modo da autorizzare i medici a fornire informazioni sul suo stato di salute solo alla compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio querela i medici del Gemelli per falso - X Vai su X
Vittorio Sgarbi "sta molto male. Non ce la fa, è in uno stato pietoso". Le parole di Barbara Hary, ex del critico d'arte e madre della figlia Evelina - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina querela i medici del Gemelli per falso. L'avvocato di famiglia: «Inquietante e dolorosa vicenda» - Un modulo firmato in corsia, una firma che non convince, e una figlia lasciata all’oscuro della salute del padre. Scrive msn.com
Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, querela i medici del Gemelli - Nuovo capitolo nella vicenda familiare: la figlia di Vittorio Sgarbi porta in tribunale i medici che hanno raccolto la firma del padre ... Riporta ilfattoquotidiano.it
La figlia di Sgarbi querela i medici del Policlinico Gemelli - Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha querelato i medici del policlinico Gemelli di Roma per falso. Scrive msn.com