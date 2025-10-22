La Fiera di San Luca a Cavalo di Fumane
Domenica 26 ottobre dalle ore 9, Cavalo (Fumane) torna la tradizionale “Fiera di San Luca”, aderendo all’“Ottobre Contadino” del Comune della Valpolicella. L'edizione di quest'anno, promossa dal gruppo "Cavalo in Festa", segna un autentico ritorno alle origini rurali, arricchito da importanti e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Questa domenica la Fiera di San Luca animerà la frazione di Fumane con degustazioni, giochi antichi e momenti dedicati alle famiglie. #veronanetwork Cavalo in festa - facebook.com Vai su Facebook
