La Fiera di San Luca a Cavalo di Fumane

Veronasera.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre dalle ore 9, Cavalo (Fumane) torna la tradizionale “Fiera di San Luca”, aderendo all’“Ottobre Contadino” del Comune della Valpolicella. L'edizione di quest'anno, promossa dal gruppo "Cavalo in Festa", segna un autentico ritorno alle origini rurali, arricchito da importanti e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

