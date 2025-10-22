La fiducia di Ivan Provedel

Ci sono attimi nella vita di un portiere nei quali serve affidarsi a ciò che in genere, e con una certa faciloneria, viene chiamato, identificato, come istinto. E questo nonostante l'istinto sia, secondo la Treccani, la "tendenza innata che provoca negli animali e nell’uomo comportamenti che consistono in risposte o reazioni caratteristiche, sostanzialmente fisse e immediate, a determinate situazioni" e in particolare nell'uomo "ogni propensione naturale che, anche in contrasto con la ragione, spinga gli individui a compiere atti o a seguire comportamenti proprî di tutta la specie umana, eventualmente comuni ad altre specie". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

