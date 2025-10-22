La Fenice ultima sceneggiata | gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi | Vai a fare Sanremo!

L’ultima sceneggiata è andata in scena domenica sera, al termine dell’ultima opera in cartellone della stagione 2024-25 Teatro La Fenice: gli orchestrali hanno proseguito la battaglia contro la nomina di Beatrice Venezi anche all’atto finale, incassando applausi all’inizio, in segno d solidarietà sulla battaglia portata avanti contro l’indicazione arrivata dal governo Meloni, e alla fine, quando hanno utilizzato il palco per leggere un comunicato sindacale contro la Venezi. La Fenice, ennesima protesta contro Beatrice Venezi. È andata dunque regolarmente in scena domenica 19 ottobre la seconda recita del Wozzeck di Alban Berg al Teatro La Fenice di Venezia, dopo che la prima del 17 ottobre era stata cancellata per uno sciopero di Orchestra, Coro e maestranze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Fenice, ultima sceneggiata: gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi: “Vai a fare Sanremo!”

