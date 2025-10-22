La Federsci esclude russi e bielorussi | non potranno partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina nemmeno come neutrali

Gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nemmeno come atleti neutrali, in tutte le gare di sci alpino, snowboard, freestyle, sci di fondo e combinata nordica. O meglio, in tutte quelle discipline che rientrano sotto l’egida della Federezione internazionale sci. La Fis ha infatti deciso di escludere russi e bielorussi dalle gare di qualificazione ai Giochi, senza eccezioni, impedendo quindi di fatto la loro partecipazione all’evento olimpico. Oltre alla Fis, anche l’Ibu (l’organismo di riferimento per il biathlon ) ha preso la stessa decisione, così come gli sport di scivolamento come bob, slittino e skeleton. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Federsci esclude russi e bielorussi: non potranno partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina nemmeno come neutrali

