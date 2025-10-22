La fatica di essere madre di un bimbo diverso | lettera di una donna che invoca tolleranza per le fragilità

Lecceprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 PRESICCE – ACQUARICA – Una madre, addolorata per l’esito di una vicenda giudiziaria, affida a una lettera la propria amarezza. Sara Amoroso, mamma di un bambino di sei anni affetto da Adhd, il disturbo da deficit di attenzione, si è detta delusa per la scelta del pm di archiviare un procedimento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

