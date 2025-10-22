Negli ultimi tempi Elly Schlein ha lasciato la politica. Per applicarsi, con passione, alla fantapolitica. Come altro spiegare altrimenti l'accorata denuncia del fatto che "con la destra al governo la democrazia italiana sia a rischio e la libertà d'espressione negata", chiamando addirittura in causa l'attentato a Sigfrido Ranucci? Freud aveva già avvisato come "diventando troppo potenti le fantasie pongono le condizioni per la nascita di una nevrosi o di una psicosi". E, in effetti, sembra proprio che, di fronte alla leadership di Meloni, il "campo largo", sia piombato in una chiara crisi di nervi, tanto da far confessare a un mite giurista come Sabino Cassese che "quando Schlein ha detto che la democrazia è a rischio mi sono cadute le braccia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La fantapolitica della Schlein